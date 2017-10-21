KIRIKHANSPOR - PAZARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kırıkhanspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Kırıkhanspor ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Kırıkhan İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erdoğan Özkaya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Kırıkhan İlçe
Kırıkhanspor: Mustafa Acar, Hasan Demir, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Sevim, Hüseyin Akmaz, Mustafa Arslan, Serkan Çelik, Doğancan Topal, Yusuf Turhan
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
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Pazarspor: Emrecan Afacanoğlu, Önder Akdağ, Maksut Birben, Sinan Uzun, Turgay An, Salih Şenbaş, Egemen Zengin, Fatih Şen, Cıhad Ateş, Ufuk Buncukçu, Taha Batuhan Yayıkcı
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
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Hakem: Erdoğan Özkaya, Fettah Yiğit, Şafak Nalbantoğlu, Burak Kaplan
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