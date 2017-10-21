Kırıkhanspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

KIRIKHANSPOR - PAZARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kırıkhanspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Kırıkhanspor ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

205 Okunma

Kırıkhanspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 2.Grup 9. haftasında Kırıkhanspor ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Kırıkhan İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erdoğan Özkaya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Kırıkhan İlçe

Kırıkhanspor: Mustafa Acar, Hasan Demir, Semih Durmuş, Mehmet Akif Şerifoğlu, Egecan Çevir, Mustafa Sevim, Hüseyin Akmaz, Mustafa Arslan, Serkan Çelik, Doğancan Topal, Yusuf Turhan

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Pazarspor: Emrecan Afacanoğlu, Önder Akdağ, Maksut Birben, Sinan Uzun, Turgay An, Salih Şenbaş, Egemen Zengin, Fatih Şen, Cıhad Ateş, Ufuk Buncukçu, Taha Batuhan Yayıkcı

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Hakem: Erdoğan Özkaya, Fettah Yiğit, Şafak Nalbantoğlu, Burak Kaplan

﻿

4 kulübün puan silme cezası onandı
PFDK açıkladı! Şike var mı?
8 haftada 9 namağlup takım
E.Velimeşespor 2 - Kırıkhanspor 2
Pazarspor 1 - 1461 Trabzon 0
İşte E.Velimeşespor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿