DÜZCESPOR - YOMRASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Düzcespor - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:30'da başlayacak Düzcespor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 9. Haftasında Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Olcar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Düzce 18 Temmuz
Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Muzaffer Özcanlı, İsmail Türk, Serhat Baştan, Buğra Temel, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Furkan Safi, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş
Teknik Direktör: Ahmet Duman
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Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Muhammet Mahmut Emir, Mehmet Küçükdurmuş, Alaattin Tosun, Yasin Reis, Hüseyin Sürmeneli, Mustafa Soytaş, Furkan Keleş
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
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Hakem: Burak Olcar, Harun Pekyürek, Ahmet Demiral, Ömer Tolga Güldibi
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