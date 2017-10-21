Düzcespor - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DÜZCESPOR - YOMRASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Düzcespor - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 1.Grup 9. haftasında Düzcespor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Düzcespor - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Düzcespor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 9. Haftasında Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Olcar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Düzce 18 Temmuz

Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Muzaffer Özcanlı, İsmail Türk, Serhat Baştan, Buğra Temel, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Furkan Safi, Burçak Özkanca, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Muhammet Mahmut Emir, Mehmet Küçükdurmuş, Alaattin Tosun, Yasin Reis, Hüseyin Sürmeneli, Mustafa Soytaş, Furkan Keleş

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Hakem: Burak Olcar, Harun Pekyürek, Ahmet Demiral, Ömer Tolga Güldibi

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