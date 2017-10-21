NİĞDE BELEDİYESPOR - A. SELÇUKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Niğde Belediyespor - A. Selçukspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Niğde Belediyespor ile A. Selçukspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Niğde 5 Şubat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Necati Selçuk Şahin yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Niğde 5 Şubat
Niğde Belediyespor: Seçkin Getbay, Emre Öztürk, Hakan Çevik, Volkan Özcan, Sefa Aksoy, Oktay Pop, Ömer Yıldız, Eren Tokat, Cabir Coşar, Taner Yılmaz, Metin Uçar
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
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A. Selçukspor: Özkan Taştemur, Sertan Yiğenoğlu, Emre Can Atila, Mücahit Can Akçay, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ali Yaşar, Arif Demir, Alpay Koldaş, Mücahit Atalay, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
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Hakem: Necati Selçuk Şahin, Özcan Genel, Tolga Dede, Tarık Güldal
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