İşte Bugsaş Spor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BUGSAŞ SPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bugsaş Spor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. haftasında Bugsaş Spor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bugsaş Spor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:30'da başlayacak Bugsaş Spor - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adem Sarıtaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Bugsaş Spor: Rıza Efendioğlu, Raşit Sevindir, Harun Aydın, Sertaç Çam, Cebrail Karayel, Cenk Kaplan, Ömer Bozan, Turgut Selim Özdemir, Kerem Şeras, Yıldıray Koçal, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Recep Yılmaz, Salih Zafer Kurşunlu, Ziya Şakar, Furkan Yaman, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Kağan Söylemezgiller, Mehmet Cansın Çiçek, Ramazan Işık, Melih Gökçek

Teknik Direktör: Levent Eriş

Hakem: Adem Sarıtaş, Ali Etlikci, Mehmet Öcal, Volkan Okur

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