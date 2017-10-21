İŞTE BUGSAŞ SPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bugsaş Spor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak Bugsaş Spor - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adem Sarıtaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Bugsaş Spor: Rıza Efendioğlu, Raşit Sevindir, Harun Aydın, Sertaç Çam, Cebrail Karayel, Cenk Kaplan, Ömer Bozan, Turgut Selim Özdemir, Kerem Şeras, Yıldıray Koçal, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
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Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Recep Yılmaz, Salih Zafer Kurşunlu, Ziya Şakar, Furkan Yaman, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Kağan Söylemezgiller, Mehmet Cansın Çiçek, Ramazan Işık, Melih Gökçek
Teknik Direktör: Levent Eriş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Sarıtaş, Ali Etlikci, Mehmet Öcal, Volkan Okur
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