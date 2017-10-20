Göztepe 3 - Alanyaspor 3
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GÖZTEPE 3 - ALANYASPOR 3

Göztepe 3 - Alanyaspor 3

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Göztepe ile Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Göztepe 3 - Alanyaspor 3

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Göztepe ile Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Göztepe: Beto (46' Günay Güvenç), Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes (56' Milos Kosanovic), Adama Traore, Oscar Scarione, Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman, Tayfur Bingöl (84' Halil Akbunar), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Mamadou Fofana (71' Giannis Maniatis), Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Isaac Sackey (46' Serge Mbilla Etame), Emre Akbaba, Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Bahattin Şimşek

Goller: DK 41: Adis Jahovic (Göztepe), DK 66: Efecan Karaca (Alanyaspor), DK 72: Andre Castro (Göztepe), DK 74: Adis Jahovic (Göztepe), DK 87: Serge Mbilla Etame (Alanyaspor), DK 90: Junior Fernandes (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 11: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 57: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 57: Milos Kosanovic (Göztepe), DK 89: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 90: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 90: Junior Fernandes (Alanyaspor)

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