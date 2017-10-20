Göztepe 3 - Alanyaspor 3
Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Göztepe ile Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Göztepe: Beto (46' Günay Güvenç), Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes (56' Milos Kosanovic), Adama Traore, Oscar Scarione, Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman, Tayfur Bingöl (84' Halil Akbunar), Adis Jahovic
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Mamadou Fofana (71' Giannis Maniatis), Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Isaac Sackey (46' Serge Mbilla Etame), Emre Akbaba, Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Bahattin Şimşek
Goller: DK 41: Adis Jahovic (Göztepe), DK 66: Efecan Karaca (Alanyaspor), DK 72: Andre Castro (Göztepe), DK 74: Adis Jahovic (Göztepe), DK 87: Serge Mbilla Etame (Alanyaspor), DK 90: Junior Fernandes (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 11: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 57: Lamine Gassama (Alanyaspor), DK 57: Milos Kosanovic (Göztepe), DK 89: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 90: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 90: Junior Fernandes (Alanyaspor)
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