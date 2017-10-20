Antalyaspor 2 - Kasımpaşa 1
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ANTALYASPOR 2 - KASIMPAŞA 1

Antalyaspor 2 - Kasımpaşa 1

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

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Antalyaspor 2 - Kasımpaşa 1

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Chico, Diego Angelo, Musa Nizam, Ondrej Celustka (86' Nazim Sangare), Charles Fernando, Deniz Kadah (81' Danilo Campos), Harun Alpsoy (58' Jeremy Menez), Samir Nasri, Samuel Eto'o, Maicon Marques

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau (81' Franck Etoundi), Loret Sadiku, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Strahil Popov, David Pavelka, Bernard Mensah (78' Markus Neumayr), Trezeguet, Michael Rangel (58' Hasan Bilal), John Murillo

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Serkan Tokat

Goller: DK 23: John Murillo (Kasımpaşa), DK 43: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 74: Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 8: Harun Alpsoy (Antalyaspor), DK 11: Michael Rangel (Kasımpaşa), DK 42: John Murillo (Kasımpaşa), DK 66: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 80: Olivier Veigneau (Kasımpaşa), DK 83: Musa Nizam (Antalyaspor), DK 90: Chico (Antalyaspor), DK 90: Strahil Popov (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: DK 53: John Murillo (Kasımpaşa)

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