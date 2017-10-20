ANTALYASPOR 2 - KASIMPAŞA 1

Antalyaspor 2 - Kasımpaşa 1
Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Chico, Diego Angelo, Musa Nizam, Ondrej Celustka (86' Nazim Sangare), Charles Fernando, Deniz Kadah (81' Danilo Campos), Harun Alpsoy (58' Jeremy Menez), Samir Nasri, Samuel Eto'o, Maicon Marques
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau (81' Franck Etoundi), Loret Sadiku, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Strahil Popov, David Pavelka, Bernard Mensah (78' Markus Neumayr), Trezeguet, Michael Rangel (58' Hasan Bilal), John Murillo
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Serkan Tokat
Goller: DK 23: John Murillo (Kasımpaşa), DK 43: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 74: Deniz Kadah (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 8: Harun Alpsoy (Antalyaspor), DK 11: Michael Rangel (Kasımpaşa), DK 42: John Murillo (Kasımpaşa), DK 66: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 80: Olivier Veigneau (Kasımpaşa), DK 83: Musa Nizam (Antalyaspor), DK 90: Chico (Antalyaspor), DK 90: Strahil Popov (Kasımpaşa)
Kırmızı Kart: DK 53: John Murillo (Kasımpaşa)
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