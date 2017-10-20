Adanaspor 0 - MKE Ankaragücü 0
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ADANASPOR 0 - MKE ANKARAGÜCÜ 0

Adanaspor 0 - MKE Ankaragücü 0

TFF 1.Lig 9. haftasında Adanaspor ile MKE Ankaragücü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adanaspor 0 - MKE Ankaragücü 0

TFF 1.Lig 9. haftasında Adanaspor ile MKE Ankaragücü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Didi, Digao (89' Uğur Daşdemir), Vladimir Koman (79' Bekir Yılmaz), Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Magaye Gueye, Abdulaziz Solmaz (66' Sercan Kaya), Oğuz Han Aynaoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Anton Putsila (72' Ferhat Kiraz), Doka Madureira (63' Kenan Özer), İlhan Parlak (87' Olanrewaju Kehinde), Mehmet Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Abdullah Yılmaz, Seyfettin Ünal, Murat Şener, Alper Çetin

Sarı Kartlar: DK 21: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 24: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 34: Digao (Adanaspor), DK 50: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 53: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 70: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 88: Onur Akbay (Adanaspor)
 

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