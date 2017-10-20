ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Antalyaspor - Kasımpaşa maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Maıcon Marques Bıtencourt, Samır Nasrı, Luıs Francısco Grando, Harun Alpsoy, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Deniz Kadah, Musa Nizam
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Mıchael Jhon Ander Rangel Valencıa, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Serkan Tokat
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