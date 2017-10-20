GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Göztepe - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım