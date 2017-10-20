Göztepe - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
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GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Göztepe - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 9. haftasında Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Bahattin Şimşek

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