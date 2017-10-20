Osmanlıspor, Kardemir Karabük maçına hazır
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OSMANLISPOR, KARDEMİR KARABÜK MAÇINA HAZIR

Osmanlıspor, Kardemir Karabük maçına hazır

Süper Lig’in 9. haftasında yarın Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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Yarın (Cumartesi) sahasında Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Kulübün Batıkent Tesisleri’nde Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Mor-Sarılılar, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman duran top organizasyonlarıyla son buldu. Haftanın son antrenmanına tedavileri devam eden Anıl Karaer ve Payam katılmazken Sokol takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.  

 
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