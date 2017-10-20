Halkbank F.Bahçe'ye konuk oluyor

Vestel Venüs Lİginde ikinci maçlar yarın (21 Ekim, Cumartesi) oynanacak.
Halkbank Bayan Voleybol Takımı, ilk hafta oynadığı şampiyon adaylarından Vakıfbank’tan sonra ikinci maçında bir başka güçlü kadro Fenerbahçe ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.
Metro Enerji Salonunda oynanacak karşılaşma saat 16:00’da start alacak. Maçın hakemleri İlhami Şenyurt ve Metin Korkut.
Birinci hafta karşılaşmalarında Halkbank Ankara’da Vakıfbank’a 3-0 yenilirken, Fenerbahçe deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etmişti
Ligde diğer maçların programı şöyle:
|
Yer
|
Saat
|
A Takımı
|
B Takımı
|
BURSA (CENGIZ GÖLLÜ)
|
14:00
|
NİLÜFER BLD.
|
ÇANAKKALE BLD.
|
ANKARA (BAŞKENT)
|
15:00
|
İLBANK
|
GALATASARAY
|
İSTANBUL (ECZACIBAŞI)
|
16:00
|
ECZACIBAŞI VİTRA
|
BEŞİKTAŞ
|
İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI)
|
17:00
|
VAKIFBANK
|
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS
|
MANISA (TURGUTLU Y. BEYAZIT)
|
16:30
|
SERAMİKSAN
|
BURSA B.ŞEHİR BLD.