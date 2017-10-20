Halkbank F.Bahçe'ye konuk oluyor
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HALKBANK F.BAHÇE'YE KONUK OLUYOR

Halkbank F.Bahçe'ye konuk oluyor

Vestel Venüs Lİginde ikinci maçlar yarın (21 Ekim, Cumartesi) oynanacak.

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Vestel Venüs Lİginde ikinci maçlar yarın (21 Ekim, Cumartesi) oynanacak.

Halkbank Bayan Voleybol Takımı, ilk hafta oynadığı şampiyon adaylarından Vakıfbank’tan sonra ikinci maçında bir başka güçlü kadro Fenerbahçe ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Metro Enerji Salonunda oynanacak karşılaşma saat 16:00’da start alacak. Maçın hakemleri İlhami Şenyurt ve Metin Korkut.

Birinci hafta karşılaşmalarında Halkbank Ankara’da Vakıfbank’a 3-0 yenilirken, Fenerbahçe deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etmişti

 

Ligde diğer maçların programı şöyle:

 

Yer

Saat

A Takımı

B Takımı

BURSA (CENGIZ GÖLLÜ)

14:00

NİLÜFER BLD.

ÇANAKKALE BLD.

ANKARA (BAŞKENT)

15:00

İLBANK

GALATASARAY

İSTANBUL (ECZACIBAŞI)

16:00

ECZACIBAŞI VİTRA   

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI)    

17:00 

VAKIFBANK

BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS  

MANISA (TURGUTLU Y. BEYAZIT)

16:30

SERAMİKSAN

BURSA B.ŞEHİR BLD.
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