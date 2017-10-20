Osmanlıspor’da sakatlardan iyi haber
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OSMANLISPOR’DA SAKATLARDAN İYİ HABER

Osmanlıspor’da sakatlardan iyi haber

Osmanlıspor’da sakatlıkları geride bırakıp iyileşme sürecine giren Özer, Umar ve Josue yüzleri güldürdü.

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Osmanlıspor’da sakatlıklarından dolayı takımda yer almayan Özer Hurmacı, Umar ve Josue’nin bugün ki antrenmanda takımla birlikte çalışması sevinç yaşattı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Anıl Karaer ve Payam katılmazken Sokol takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra fizyoterapist gözetiminde özel antrenman yaptı.

 

 

Topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan günün tek antrenmanında daha sonra taktik çalışmasına geçildi. Taktik çalışmasının ardından şut, orta ve gol organizasyonlarında bulunan Mor-Sarılı ekip yarı sahada üç takım halinde dönüşümlü olarak oynanan maçla antrenmanı sonlandırdı. 

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