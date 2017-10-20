OSMANLISPOR’DA SAKATLARDAN İYİ HABER

Osmanlıspor’da sakatlıklarından dolayı takımda yer almayan Özer Hurmacı, Umar ve Josue’nin bugün ki antrenmanda takımla birlikte çalışması sevinç yaşattı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmana tedavileri devam eden Anıl Karaer ve Payam katılmazken Sokol takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra fizyoterapist gözetiminde özel antrenman yaptı.

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