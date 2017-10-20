AKHİSAR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9.hafta maçında Akhisarspor’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana ısınma koşusu ve pas koordinasyon çalışmalarıyla başlayan futbolcular ikinci bölümde taktik çalışmaya geçti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık doksan dakika sürerken, futbolcular son bölümde yaptıkları şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Antrenmana tedavileri süren Nihat Şahin ve Marko Milinkovic katılmazken, Ahmet Oğuz antrenmanın tamamında yer aldı.