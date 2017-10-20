Akhisar hazırlıkları sürüyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

AKHİSAR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Akhisar hazırlıkları sürüyor

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 9.hafta maçında Akhisarspor’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

159 Okunma

 

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu  9.hafta maçında Akhisarspor’a konuk olacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana ısınma koşusu ve pas koordinasyon çalışmalarıyla başlayan futbolcular ikinci bölümde taktik çalışmaya geçti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık doksan dakika sürerken, futbolcular son bölümde yaptıkları şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Antrenmana tedavileri süren Nihat Şahin ve Marko Milinkovic katılmazken, Ahmet Oğuz antrenmanın tamamında yer aldı.

 
Akhisar hazırlıkları tamamlandı
1
Kongre için yeterli imza toplandı mı?
4 kulübün puan silme cezası onandı
PFDK açıkladı! Şike var mı?
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 9. hafta programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿