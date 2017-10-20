Adanaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...
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ADANASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adanaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 9. haftasında Adanaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Adanaspor - MKE Ankaragücü maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 9. haftasında Adanaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Yılmaz yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Gökhan Süzen, Abdulaziz Solmaz, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Anton Putsıla, Doka, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Gençer Cansev

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hakem: Abdullah Yılmaz, Seyfettin Ünal, Murat Şener, Alper Çetin

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