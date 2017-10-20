KONGRE İÇİN YETERLİ İMZA TOPLANDI MI?

Açıklama şu şekilde...

Mazisi şan ve şerefle dolu olan kulübümüz 94 yıllık tarihi boyunca Orhan Şeref Apak, Hasan Polat, Halim Çorbalı, Kemal Kaya, İlhan Cavcav ve Hasan Şengel gibi sadece Gençlerbirliği’ne değil Türk futboluna yön veren seçkin insanlar tarafından birlik ve de beraberlikle yönetilmiştir.

Onursal Başkanımız İlhan Cavcav, 1977 yılında Gençlerbirliği’ne başkan olduğunda kulüp dergisine yaptığı açıklamada “Birçok kulüplerin içinde bulunduğu durum gibi Gençlerbirliği’ni de bir patron kulübü havasından çıkartıp, tabana indirebilirsek” ihtiyaç duyduğumuz başarılara ulaşacağımızı söyler.

Öyle ki kırk yıl boyunca olmadıysa Gençlerbirliği onun sayesinde “patron kulübü” olmamış, ne birine ne bir kuruma yirmi kuruş dahi borçlu kalmamıştır. Onursal başkanımız uzun yıllar bu kutlu görevini; Atilla Aytek, Ayhan Sümer, Ekrem Üstündağ, Oktay Arıca, Öner Aktürk, Remzi Çakmak, Tarık Artukmaç, Yaşar Durak, Yavuz Yalçınkaya, Zeki Ünaldı gibi camiamızın sayısız seçkin üyeleriyle beraber sürdürmüştür. Gençlerbirliği bugün 30 yıldır Süper Lig’de mücadele eden en istikrarlı beş kulüpten biriyse, bu başarı süphesiz birlik ama beraberlikle sağlanmıştır.

Bizleri kısa bir süre önce istifa kararına sevk eden futbol takımının aldığı sonuçlar değildir. Gençlerbirliği liyakatı yetersiz ve amaçları şüpheli bir kaç kişiye teslim edilmiş tek bir akılla yönetilemez. Buna itiraz ediyoruz! Gençlerbirliği kamuoyunda kendisini müstesna bir yere koyan altyapı başarısından ve ekonomik disiplininden uzaklaşmıştır. Bu gerçeği söylüyoruz! Onursal başkanımız İlhan Cavcav’ın ismini taşıyan sezonda bırakın küme düşmek, camiaya endişesini bile yaşatmak açık bir başarısızlıktır. Bundan hicap duyuyoruz! Mesele düşmek, kalmak değildir! Mesele, Gençlerbirliği’ni kişilere, ailelere veya başka kurumlara muhtaç bırakmamaktır! Armanın bağımsızlığını istiyoruz!

Bugün itibariyle Gençlerbirliği Spor Kulübü başkan ve yönetim kurulunu tüzüğümüze dayanarak Olağanüstü Genel Kurul’a davet edecek sayıda üye imzasına ulaşmış bulunuyoruz. Her Gençlerbirlikli gibi bizim de aslî görevimiz üyelerimiz, camiadan büyüklerimiz ve taraftarlarımızla yaptığımız değerlendirmelere göre hareket etmek yani ortak akılla son karara varmaktır.

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Bu sürede kulüpten basına yansıyan demeçleri ve Ankara kahvehanelerinde yeni üye arayan bazı yönetim kurulu üyelerinin davranışlarını değerlendirdiğimizde şu an yapılacak bir kongrenin Gençlerbirliği kulüp kültürüne yakışır bir centilmenlikle toplanamayacağı açıktır. Bizler kulüp üyelerimizin imzalarıyla ortaya koydukları ortak iradelerinin mahkeme koridorlarında zayıflatılmasına alet olmayacağız. Alınan ilk galibiyetin zafer sarhoşluğunda önce mücadelenin kahramanlarını tebrik etmek yerine mesaj kaygısı taşıyanlar, kaybedilen her maçtan sonra bir günah keçisi aradıklarında, bizi orada bulamayacaklar. Genel kuruldan kurula selam verilen üyelerimizi ancak istifalarımızdan sonra arayıp hatır soran bir yönetim anlayışının ilerleyen süreçte imzacı üyelerimizi düşmanlaştıracaklarının da farkındayız. İmza vererek bizi destekleyen üyelerimizin aidat borcu veya kulüp disiplini gibi bahanelerle uzaklaştırılıp kulübün zaten son kongrede bozulmuş üye yapısının daha da tahrip edilerek Gençlerbirliği’nin tek bir aileye mahkum bırakılmasını da istemiyoruz. Bütün bunlardan dolayı seçimli genel kurul isteğimizi Mayıs ayındaki Olağan Genel Kurul’a kadar erteliyoruz.

Kulüp mevcut üye sayısı 1550’dir. Bu üyelerden 320'den fazlası olağanüstü genel kurulun toplanması için imza vermiştir. Bu imzaların başkan ve yönetim kurulu üyelerini önümüzdeki aylar boyunca her türlü kararlarında bir değil 320 kez düşünmeye teşvik etmesini dileriz. Zira üyelerimizin verdiği imzalardan her biri artık Demokles’in Kılıcı gibi başlarının hemen üzerinde olacaktır. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız emin olsunlar! Artık bir rakipleri var ve mücadelemiz bizlere yakışır biçimde yani centilmence olacaktır.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Üyeleri

Arda Çakmak

Hakan Kaynar

Hıfzı Kuruşa

Sinan Gürsoy