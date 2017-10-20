Hakanlı Milan evinde berabere
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HAKANLI MİLAN EVİNDE BERABERE

Hakanlı Milan evinde berabere

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile golsüz berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile golsüz berabere kaldı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleden gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Milan, grupta liderliğini sürdürdü. Puanını 5'e yükselten AEK ise grupta 2. sırada yer aldı.

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika forma giydi.

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