ROSE: "OYNADIK VE HAK ETTİĞİMİZE İNANIYORUZ"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Avusturya ekibi Salzburg'un teknik direktörü Marco Rose, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rose, iyi ve etkili bir futbol oynamak için maça çıktıklarını ifade etti.

Rose, "İyi futbol oynamak istiyorduk. Oynadık ve hak ettiğimize inanıyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk golü erken attık ve ilk yarıda bizim için bazı problemler oldu. Konyaspor bastırdı. Ama ikinci yarı daha açık bir şekilde kendimizi gösterebildik. İkinci golü de bulduktan sonra bizim için maçın sonucu belli oldu" şeklinde konuştu.