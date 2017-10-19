Basketbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
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BASKETBOL MİLLİ TAKIMI'NIN ADAY KADROSU BELLİ OLDU

Basketbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Milliler, 2019 Dünya Kupası eleme grubunda Letonya ve Ukrayna ile kasım ayında karşılaşacak.

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Milliler, 2019 Dünya Kupası eleme grubunda Letonya ve Ukrayna ile kasım ayında karşılaşacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 Dünya Kupası elemeleri B Grubu'nda Letonya ve Ukrayna ile yapacağı maçlar öncesi 24 kişilik aday kadro belli oldu.

Türkiye Bastetbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımın eleme grubunda 24 Kasım Cuma günü Letonya'yı konuk edeceği, 26 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacağı müsabakaların 24 kişilik aday kadrosu duyurulurken, NBA'de forma giyen Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın listede yer almaması dikkati çekti.

B Grubu'nda İsveç, Letonya ve Ukrayna ile mücadele edecek milli takımda başantrenör Ufuk Sarıca tarafından ilk iki maçın aday kadrosuna davet edilen isimler şöyle:

Doğuş Balbay, Birkan Batuk (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Japan), Furkan Aldemir, Okben Ulubay, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Sinan Güler, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Egehan Arna (Fenerbahçe Doğuş), Mehmet Yağmur, Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Semih Erden (Hacettepe Üniversitesi), Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, Akif Egemen Güven (Pınar Karşıyaka), Metecan Birsen (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Yiğit Arslan (TOFAŞ).

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