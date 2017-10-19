Gomis ve Skrtel'in 5. randevusu
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GOMİS VE SKRTEL'İN 5. RANDEVUSU

Gomis ve Skrtel'in 5. randevusu

Gomis ve Skrtel, pazar günkü derbiyle 5. kez karşılaşacak. Gomis’in Skrtel’in olduğu maçlarda golü yok, 1 galibiyet, 3 yenilgisi var.

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Aslan’ın golcüsü Gomis ve Fener’in stoperi Skrtel, kariyerleri boyunca 4 resmi maçta karşı karşıya geldi. Fransız yıldızın, Skrtel’in oynadığı maçlarda golü bulunmuyor.

Gomis’in tek galibiyeti, 2009-2010 sezonundaki Şampiyonlar Ligi maçında, Lyon’un Liverpool’u 2-1 yendiği karşılaşmada geldi.

İki oyuncu da maça sonradan girdi ve 16 dakika boyunca mücadele etti. 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Gomis Swansea forması giyerken, Liverpool’a karşı şansı tutmadı ve ikilinin birlikte sahada olduğu 3 maçı da Skrtel’in takımı kazandı. Ancak bu kez dengeler farklı. Pazar günü iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek, Gomis çok formda, maç Aslan’ın sahasında ve 32 yaşındaki yıldız artık şeytanın bacağını kırabilir.
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