ABDULLAH AVCI'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Hoffenheim takımına konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, grupta son oynadıkları Braga maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Avcı, Volkan Babacan, Manuel Da Costa, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Elia ve Mossoro'nun yerine, Mert Günok, Attamah, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei ve Mehmet Batdal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Maçta kaleyi Mert Günok'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun ve Kerim Frei, forvette ise Mevlüt Erdinç ve Mehmet Batdal ikilisi görev yaptı.

Volkan Babacan, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Elia, Napoleoni, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca ise yedek kulübesinde yer aldı.

Avcı'dan çift forvet

Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Abdullah Avcı, Hoffenheim karşısında takımını çift forvet ile sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Mevlüt Erdinç ile uzun bir sakatlık döneminden çıkan Mehmet Batdal'a da bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de görev verdi.

Önemli isimler İstanbul'da bırakıldı

Medipol Başakşehir'de takımın 4 önemli ismi Almanya'ya getirilmedi.

Sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu ve Manuel Da Costa ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın tercihiyle Adebayor ve Mossoro kadroya alınmadı.

Turuncu-lacivertli ekipte uzun süredir sakatlıkları süren Chedjou ve Egemen Korkmaz da kadroda yer almadı.

Mert Günok ilk resmi maçında

Medipol Başakşehir'in sezon başında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı kaleci Mert Günok, turuncu-lacivertli takım ile ilk resmi maçına Hoffenheim karşısında çıktı.

Abdullah Avcı, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar hiç süre vermediği Mert'i, Almanya deplasmanında ilk 11'de milli kaleci Volkan Babacan'ın yerine sahaya sürdü.



Hoffenheim'da 5 değişiklik

Alman ekibinde teknik direktör Julian Nagelsmann, UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda mağlup oldukları maçın kadrosunda 5 değişikliğe gitti.

Alman teknik adam, Nordtveit, Rupp, Polanski, Zuber ve Kramaric'in yerine Hübner, Amiri, Geiger, Kerem Demirbay ve Wagner'e ilk 11'de şans verdi.

Kerem Demirbay, Medipol Başakehir'e karşı sahada

Almanya A Milli Takımı'nı seçen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Hoffenheim formasıyla Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de oynadı.

Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11. maçına turuncu-lacivertli ekip karşısında çıktı.

Türk taraftarlardan Medipol Başakşehir'e destek

Hoffenheim ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça taraftarların ilgisi büyük oldu.

30 bin 150 bin seyirci kapasiteli Rhein-Neckar Arena'da, Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan yerin dışında, Hoffenheim taraftarlarının arasında da yer alarak Medipol Başakşehir'e destek verdi.