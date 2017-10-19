Lazio, Sneijder'li Nice'i üzdü!
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LAZİO, SNEİJDER'Lİ NİCE'İ ÜZDÜ!

Lazio, Sneijder'li Nice'i üzdü!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız ekibi Nice'i deplasmanda 3-1 yenerek, 3'te 3 yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız ekibi Nice'i deplasmanda 3-1 yenerek, 3'te 3 yaptı.

Nice'te forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu WesleySneijder, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

Mücadelede Lazio'nun gollerini 5. dakikada Felipe Caicedo, 65 ve 89. dakikalarda Sergej Milinkovic-Savic atarken ev sahibi ekibin tek golünü 4. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Lazio, puanını 9'a çıkararak liderlik koltuğuna otururken Nice ise 6 puanda kaldı. 

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