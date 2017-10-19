LAZİO, SNEİJDER'Lİ NİCE'İ ÜZDÜ!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız ekibi Nice'i deplasmanda 3-1 yenerek, 3'te 3 yaptı.
Nice'te forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu WesleySneijder, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
Mücadelede Lazio'nun gollerini 5. dakikada Felipe Caicedo, 65 ve 89. dakikalarda Sergej Milinkovic-Savic atarken ev sahibi ekibin tek golünü 4. dakikada Mario Balotelli kaydetti.
Bu sonuçla 3'te 3 yapan Lazio, puanını 9'a çıkararak liderlik koltuğuna otururken Nice ise 6 puanda kaldı.