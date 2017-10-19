Fenerbahçe son çeyrekte yıkıldı
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE YIKILDI

Fenerbahçe son çeyrekte yıkıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımına 62-49 yenildi. 

301 Okunma

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımına 62-49 yenildi. 

Campagnola Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 14-9 geride tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına da 29-22 geride gitti. 

İkinci yarıya etkili başlayan ve üçünçü çeyrekte 39-38 öne geçen sarı-lacivertli ekip, son periyotta oyunun hakimiyetini rakibine kaptırarak, mücadeleden 62-49 mağlup ayrıldı. 

Karşılaşmayı 15 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe'den Ana Dabovic, maçın en skorer oyuncusu olsa da mağlubiyeti engelleyemedi. 

Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşarken, Famila Schio ilk galibiyetini aldı.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Gomis ve Skrtel'in 5. randevusu
Fenerbahçe'den derbi açıklaması
Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı ziyaret
Fenerbahçe derbilerde başarılı
Fenerbahçe'yi presle durduracak
"Bana göre dünyanın en büyük derbisi"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿