NE MESSİ NE DE RAUL... MBAPPE HEPSİNİ GEÇTİ

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht'i deplasmanda 4-0 yenerken Kylian Mbappe Fransız ekibinin ilk golünü attı. 20 Aralık 1998 doğumlu olan Mbappe böylece 18 yıl 9 aylıkken Şampiyonlar Ligi'nde 8 gole ulaştı ve bunu başaran en genç isim oldu. Messi 20 yıl 7 aylıkken, Raul 20 yıl 3 aylıkken Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci gollerini atmışlardı

Paris Saint Germain'in yeni transferlerinden Kylian Mbappe, kendisine duyulan güveni boşa şıkartmıyor. PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht'i 4-0 yenerken Mbappe de ilk gole imza attı.

20 Aralık 1998 doğumlu olan Fransız futbolcu, böylece Şampiyonlar Ligi'nde 8 gole 19'uncu yaş günü öncesinde ulaşan ilk isim oldu. Mbappe 18 yaş 9 aylıkken bu başarıya ulaştı. Daha önceki rekor Raul'e (20 yıl 3 ay) aitti. Bu sıralamada daha sonra gelen isimlerse şöyle: Obafemi Martins (20 yıl, 3 ay), Patrick Kluivert (20 yıl 5 ay), Lionel Messi (20 yıl 7 ay).

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Celtic'e de bir gol atan Mbappe, geçen sezon Monaco ile grupta sadece 28 dakika şans bulup fileleri sarsamasa da, elemeli turlarda açılmıştı... Manchester City'e her iki maçta birer, Dortmund'a iki maçta toplam üç gol atan Mbappe'nin diğer golü de yarı finalde Juventus'a karşı gelmişti.