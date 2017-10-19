PFDK açıkladı! Şike var mı?
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PFDK AÇIKLADI! ŞİKE VAR MI?

PFDK açıkladı! Şike var mı?

fanatikGeçen sezon TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor maçında şike yapıldığına yönelik iddialar sezon sonuna damga vurmuştu. 

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor maçında şike yapıldığına yönelik, Disiplin Kurulu'na sevk edilen Gazişehir Gaziantep kulübü, Manisaspor oyuncuları İsmail Haktan Odabaşı ve Gökhan Sazdağı hakkında kararını verdi. 

Geçen sezon TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor maçında şike yapıldığına yönelik iddialar sezon sonuna damga vurmuştu. 

Gaziantepspor (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor değil) oyuncusu Elyasa Süme'nin Gazişehir'in kazanması için Manisasporlu oyuncular İsmail Haktan Odabaşı ve Gökhan Sazdağı'na  teşvik primi verdiği iddiaları ortalığı sarsmıştı. 

PFDK: Deliller hukuka uygun toplanmadı!

PFDK ise konuyla ilgili Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yeni adıyla da Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Manisaspor futbolcuları İsmail Haktan Odabaşı ve Gökhan Sazdağı ile geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Gaziantepsporlu oyuncu Elyasa Sümehakkındaki kararları açıkladı. 

PFDK Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Manisasporlu iki oyuncu ve Elyasa Süme için ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Bunun sebebi olarak ise delillerin hukuka uygun olarak toplanmadığı ve şike için kesin kanaat getirilememesi gösterildi. 

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle: 

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kulübün iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

34- Müsabaka tarihinde MANİSASPOR Kulübü sporcusu olan GÖKHAN SAZDAĞI hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

35- MANİSASPOR Kulübü sporcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA

karar verilmiştir. 

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