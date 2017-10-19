PFDK'dan Ankaragücü taraftarlarına "Bloke" cezası
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PFDK'DAN ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARINA "BLOKE" CEZASI

PFDK'dan Ankaragücü taraftarlarına "Bloke" cezası

PFDK, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı parası cezası verirken Gençlik Parkı Kale Arkasına giriş yapan bazı taraftarların da kartlarının bloke edilmesini kararlaştırdı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü'nün Boluspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada, sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı parası cezası verdi ve Gençlik Parkı Kale Arkası D bloka giriş yapan taraftarların kartlarının bloke edilmesini kararlaştırdı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 14.10.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GENÇLİK PARKI KALE ARKASI D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir"
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