Klasnic'e üçüncü kez böbrek nakli
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KLASNİC'E ÜÇÜNCÜ KEZ BÖBREK NAKLİ

Klasnic'e üçüncü kez böbrek nakli

Eski Hırvat futbolcu Ivan Klasnic'e böbrek yetmezliği nedeniyle üçüncü kez organ nakli yapıldı.

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Eski Hırvat futbolcu Ivan Klasnic'e böbrek yetmezliği nedeniyle üçüncü kez organ nakli yapıldı.

Klasnic'in eski kulüplerinden Bolton Wanderers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki eski futbolcu için uygun donörün bulunduğu ve böbrek naklinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Daha önce iki kez aynı operasyonu geçiren Klasnic'i, 2006'da annesinden aldığı böbrek doku uyuşmazlığı, 2016'da babasından nakledilen böbrek ise kanı yeterince temizlemediği gerekçesiyle sağlığına kavuşturamamıştı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev alan Klasnic, kariyeri boyunca Werder Bremen, Mainz 05, Nantes ve Bolton Wanderers gibi takımlarda forma giymişti.

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