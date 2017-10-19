SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Hüseyin Göçek ise derbi mücadelesinde dördüncü hakem olarak görev alacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi, saat 19.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Diğer karşılaşmaların hakemleri şöyle;
20 Ekim Cuma
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
21 Ekim Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan