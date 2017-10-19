Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
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SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Hüseyin Göçek ise derbi mücadelesinde dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi, saat 19.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Diğer karşılaşmaların hakemleri şöyle; 

20 Ekim Cuma

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

21 Ekim Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

19.30 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
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