"AMPUTE FUTBOL FEDERASYONU KURULMALI"

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, ampute branşının tek başına özerk bir federasyon olmasını istiyor.

Milli futbolcular Osman Çakmak, Rahmi Özcan, Barış Telli ve Fatih Şentürk, Türkiye Ampute Futbol Federasyonunun kurulmasına yönelik taleplerini dile getirdi.

Kaptan Osman, ampute futbolun Türkiye'de 2003'te başladığını ve faaliyetlerini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) çatısı altında sürdürdüğünü söyledi.

Kurumsallaşmanın önemine dikkati çeken ampute futbolcu, "Kurumsallaşmanın yolu da öncelikle federasyonun kurulmasından geçiyor. Başarının devamlılığı için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ampute futbolda 2010'dan bu yana önemli ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Osman, şu ifadeleri kullandı.

"Kurmuş olduğumuz bir cümle var, 'Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulacak.' Biz bunu gerçekleştirdik ve dünya basınında yer aldık. Avrupa Şampiyonası finalinde seyirci rekoru kırıldı. Kupanın Türkiye'de kalması bizi mutlu etti. Futbolcular olarak bir an önce bu federasyonun kurulmasını istiyoruz."

- Rahmi Özcan: "TBESF 18 ayrı branşa bakıyor"

Milli futbolculardan Rahmi Özcan, Ampute Futbol Ligi'nin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle TBESF tarafından organize edildiğini dile getirdi.

Bu ligin devam edebilmesi için TFF'nin önemli katkı sağladığına işaret eden Rahmi, "TBESF'nin bütçesi yeterli değil. TBESF 18 ayrı branşa bakıyor. Futbola para yetiştiremiyorlar. Bizim parolamız, 'Ampute futbol Türkiye'den sorulacak.' Biz artık ipi göğüslemeye başladık. Bu saatten sonra öncelikle Ampute Futbol Federasyonu kurulmalı. Bununla da yetinilmemeli. Nasıl UEFA ve FIFA'nın merkezi İsviçre ise Uluslararası Ampute Futbol Federasyonlarının merkezi de Türkiye olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Telli de Ampute Futbol Federasyonun kurulması gerektiğini kanıtladıklarını belirterek, "Bunun gerçekleşmesini arzuluyoruz. Ayrı bir federasyon olursa daha güzel şampiyonluklar yaşarız." diye konuştu.

TBESF'nin de emeklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Barış, ancak federasyonun bünyesinde çok sayıda branşın bulunması nedeniyle imkanların kısıtlı olduğuna dikkati çekti.

- Fatih Şentürk: "Doğru olan ayrı federasyon"

Diğer takım arkadaşları gibi tek başına özerk bir federasyon kurulmasını istediklerini vurgulayan Fatih, "Doğru olan da bu. Başarının kalıcı olması için şart." yorumunu yaptı.