SÜPER LİG'DE 9. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi, 20 Ekim Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak.
Ligdeki 9. hafta mücadelesi Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarıyla başlayacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 22 Ekim Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
20 Ekim Cuma
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
21 Ekim Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
22 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)