Fenerbahçe'nin gizli silahı Josef!
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FENERBAHÇE'NİN GİZLİ SİLAHI JOSEF!

Fenerbahçe'nin gizli silahı Josef!

Malatyaspor maçında Ozan Tufan ile oldukça uyumlu bir futbol sergileyen Josef De Souza, derbiyi sabırsızlıkla bekliyor.

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Her geçen gün biraz daha artan performansıyla birlikte Mehmet Topal’ı kulübeye gönderen ve Malatyaspor maçında Ozan Tufan ile oldukça uyumlu bir futbol sergileyen Josef De Souza, derbiyi sabırsızlıkla bekliyor.

Geçen sezon Arena’da Galatasaray’ı 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada son dakikada zafer golünü atan Brezilyalı, ikinci kez bu mutluluğu yaşamayı hedefliyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman, duran topların yanı sıra kenarlardan gelişen ataklarda da Josef’in sürekli rakip ceza sahasına girmesini istiyor. Bu sezon henüz ligde gol atamayan Sambacı, siftahı Galatasaray deplasmanında yapmak amacında. 1.88’lik boyu nedeniyle rakip savunmacıları her zaman zorlayan Josef, pazar günü Fenerbahçe’nin gizli silahı olacak. 
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