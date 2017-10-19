ABOU 50 İSE, CENK 100

Cenk Tosun her gol attığında Twitter’da, “Tosun 50 milyon, 100 milyon Euro” diye tweet’ler atıldı. Önceki gece atılan tweet’lerse şuydu: “Tosun 150 milyon Euro”. Elbet menajerler daha gerçekçi. Batur Altıparmak, “20 milyon Euro’ya gider” derken, Fazıl Özdemir, “Aboubakar 50 ise Cenk 60 eder” diyor.

Yükselen grafiği, Avrupa'daki performansı ve İngiliz kulüplerini peşine takmasıyla gündeme birçok kez gelen Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun için 2 ünlü menajer çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son olarak gündeme 20 milyon Euro'luk teklifle gelen Cenk Tosun için flaş bir ifade de ortaya atıldı: Aboubakar 50 milyon ediyorsa, Cenk Tosun 60 eder...

İşte ünlü menajerler Fazıl Özdemir ve Batur Altıparmak'ın Cenk Tosun'un bonservis bedeli hakkındaki değerlendirmeleri:

FAZIL ÖZDEMİR

Cenk, iyi frikik atar. Kafa hakimiyeti üst düzeydir. Uzaktan şutları etkilidir. Tam bir profesyonel. Babasının futbol oynaması en büyük şansı. Cenk, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Aboubakar, yedeğiydi. Porto, Aboubakar için 50 milyon Euro istiyorsa, Cenk de Porto’da oynasa çok rahat 60 milyon Euro’ya satılır. Ama Beşiktaş’ın 20 milyona satması gerçekçi.

BATUR ALTIPARMAK

Cenk Tosun, bugün şayet yurt dışında oynuyor olsaydı bana göre en az 20 milyon Euro civarında bir bedelle transfer teklifi alırdı. Ancak Türkiye’de oynadığı için 10 milyon Euro civarında bir değer biçilir.

(Hürriyet)