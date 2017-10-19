Rıza Çalımbayın ilk sınavı
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RIZA ÇALIMBAYIN İLK SINAVI

Rıza Çalımbayın ilk sınavı

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde, bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

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Ligin ilk 8 haftasında deplasmanda 4 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönerken, Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

Dış sahada 9 puan kaybeden Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maçında bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.

Bordo-mavililerin başında dün ilk idmana çıkan Çalımbay'ın, futbolcularla yaptığı toplantıda, takımın havasının kaybolduğunu, bunu yeniden kazanmak için oynayacakları ilk maçın önemli olduğunu belirttiği bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor maçının bu nedenle önemli olduğunu oyuncularına anlatan Çalımbay'ın, "Kaybolan havanın önleminin alınması için tek çaremiz galibiyet. Bu nedenle Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli. Ne olursa olsun bu maçın kayıpsız geçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

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