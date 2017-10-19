RIZA ÇALIMBAYIN İLK SINAVI

Ligin ilk 8 haftasında deplasmanda 4 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.



Karadeniz ekibi, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönerken, Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.



Dış sahada 9 puan kaybeden Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk maçında bu sezon deplasmandaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.



Bordo-mavililerin başında dün ilk idmana çıkan Çalımbay'ın, futbolcularla yaptığı toplantıda, takımın havasının kaybolduğunu, bunu yeniden kazanmak için oynayacakları ilk maçın önemli olduğunu belirttiği bildirildi.



Evkur Yeni Malatyaspor maçının bu nedenle önemli olduğunu oyuncularına anlatan Çalımbay'ın, "Kaybolan havanın önleminin alınması için tek çaremiz galibiyet. Bu nedenle Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli. Ne olursa olsun bu maçın kayıpsız geçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.