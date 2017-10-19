GENÇLERBİRLİĞİ ESKİ FUTBOLCULAR DERNEĞİ'NDEN DUYURU

2017 - 2018 Türkiye Süper Ligi'ne duayen başkanımız İlhan Cavcav'ın isminin verilmesi tüm camiamızı oldukça memnun etmiştir. Bu anlamlı sezona maalesef iyi bir başlangıç yapamamış olmamız camiamızı oldukça üzmektedir. Buna rağmen takımımızın layık olduğu mertebelere ulaşacağına ve başarılı bir şekilde sezonu tamamlayacağına olan inancımız tamdır.

Bir süre öncesinde gündeme gelen , bazı Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin takımımızın gidişatından memnun olmamalarından kaynaklı istifa haberleri , camiamızı olduğu gibi bizleri de olumsuz şekilde etkilemiştir.

Mazisi şan ve şerefle dolu olan kulübümüzün bugüne kadar alışık olmadığı bu durumdan birlik ve beraberlik içerisinde ve en kısa sürede başarıyla çıkacağımıza olan inancımız tamdır ve bundan en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır.

Bu vesile ile her zaman olduğu gibi bugün de Gençlerbirliği Spor Kulübünün ve takımı Amatör Kümeden alıp da Türkiye'nin güzide kulübü haline getiren duayen başkan, rahmetli İlhan Cavcav'ın emaneti olan Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu'na , biz Eski Futbolcular Derneği gibi tüm taraftarlar ve delegelerin de sahip çıkması, birlik ve beraberlik adına hepimizin görevidir.

Saygıyla duyururuz

Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu