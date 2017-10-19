BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA ADETA PARA BASIYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan temsilcimiz Beşiktaş kasasını doldurdu. Kara-Kartal, grup karşılaşmalarının tamamlanmasına 3 maç kala UEFA'dan 17,2 milyon Avro almaya hak kazandı. Havuz gelirlerinden yaklaşık 20 milyon Avro alması beklenen Beşiktaş, üst tura çıkması halinde de 6 milyon Avroyu kasasına koyacak. Beşiktaş kalan maçlarından puan ya da puanlar alırsa bu gelir daha da katlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda aldığı üç galibiyetle 9 puan toplayan Beşiktaş, kasasını da doldurdu.

Grubun ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1, Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0, Monaco'yu da Fransa'da 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç galibiyet alan siyah-beyazlılar, bu maçların ardından 4 milyon 500 bin Avroyu garantiledi.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan siyah-beyazlı ekip, gruplara katılmaya hak kazandığı için 12 milyon 700 bin Avroyu da hak etti. Grup aşamaları tamamlanmamış olsa da Beşiktaş şu anki sonuçlar itibarıyla UEFA'dan 17,2 milyon Avro alma hakkı kazandı.

Monaco karşısında aldığı galibiyetle gruptan çıkma ihtimalini güçlendiren Beşiktaş, bir üst tura yükselmesi halinde kasasına 6 milyon Avro daha koyacak.

Siyah-beyazlılar, kalan 3 maçta da alacağı her galibiyet için 1,5 milyon, her beraberlik için de 500 bin Avro elde edecek.

Havuz gelirleriyle kazanç artacak

Beşiktaş, UEFA'nın vereceği havuz gelirlerinin eklenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği kazancı da artıracak. Siyah-beyazlıların, havuz gelirlerinden de yaklaşık 20 milyon Avro alması bekleniyor.

En çok kazanan Türk takımı

Beşiktaş, UEFA'nın son dönemlerde para ödülünü artırması nedeniyle, bugüne dek Avrupa kupalarından en çok gelir elde eden Türk takımı olacak.

Henüz önünde oynayacağı 3 maçı bulunan siyah-beyazlılar, havuz gelirleriyle birlikte bu sezon 37 milyon Avro alacak. Beşiktaş, olası saha sonuçlarıyla da bu rakamı artırabilecek.

Siyah-beyazlılar, son 16 turunu geçip çeyrek finale çıkması durumunda ise 6,5 milyon Avro daha kazanma şansı yakalayacak.

UEFA'nın en son açıkladığı 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi kulüp gelir dağıtımında Galatasaray, 32 milyon 489 bin Avro elde etmişti.