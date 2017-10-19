Atiker Konyaspor artık beklemede
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATİKER KONYASPOR ARTIK BEKLEMEDE

Atiker Konyaspor artık beklemede

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Avusturya temsilcisi Salzburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

413 Okunma

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Avusturya temsilcisi Salzburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Salzburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle antrenmanlarda ayrı çalışan Amir Hadziahmetovic ile Ferhat Öztorun'un da takımla çalıştığı görüldü.

Atiker Konyaspor ile Salzburg, 19  Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
"Konyaspor'u iyi analiz ettik"
Akçay'dan Salzburg maçı açıklaması
Konyaspor, Salzburg'u konuk edecek
Konyaspor'dan taraftara çağrı
Süper Lig'de fatura yine teknik adamların
TFF'de video hakem zirvesi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿