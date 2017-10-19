"HER MAÇA BELİRLİ BİR PLAN İLE HAZIRLANIYORUZ"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Perşembe günü karşılaşacakları Alman temsilcisi Hoffenheim karşısında kazanarak, gruptaki iddialarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Rhein-Neckar Arena'da düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı, takımın orta saha oyuncularından Gökhan İnler ile katıldı.

Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda mağlup ederek, 9 puanla liderliğini sürdüren Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Grubun en yüksek oyun kalitesine sahip takımına karşı mücadele edeceklerini belirten Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Hoffenheim, grupta şu ana kadar puanı olmamasına rağmen oyun ve oyuncu kalitesi çok yüksek bir takım. Grupta birbirine yakın dört takım bulunuyor. Kimin dördüncü, kimin birinci olacağını hep birlikte göreceğiz. Buradan alacağımız galibiyet, grup içinde sonuna kadar olmamazı sağlayacaktır." dedi.

Rakiplerine büyük saygı duyduklarının altını çizen Avcı, "Hoffenheim ile 118 yıllık çok uzun bir tarihi olmasına rağmen benzer yönlerimiz var. Biz 2007-2008 senesinde Süper Lig'de oynadık, onlar da 2008-2009'da Bundesliga'da oynadı. Onlar da biz de geçen sene liglerimizde kulüp tarihlerimizin en yüksek puanlarını aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ve Manuel Da Costa'yı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Emre ve Da Costa'nın sakatlıkları devam ediyor. Bugün buna hasta olan Edin Visca da eklendi. Edin'in durumu yarın belli olacak. Adebayor ve Mossoro da yeni sakatlıktan çıktıkları için kadroda değil. Onlarla birebir görüşmeler yaparak ve rakibe göre planımızı düşünerek böyle bir tasarrufumuz oldu. Bizim takımımız çok değerli bir takım. Birbirine yakın 22-23 oyuncumuz var. Her maça belirli bir plan ile hazırlanıyoruz. Yarın da tüm oyuncularımız takım için en iyisini yapmaya çalışacaktır."

Avcı, bir Alman basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaşmayı izleyip izlemeyeceğini sorması üzerine ise, "Cumhurbaşkanımızın maçımızı izleyip izlemeyeceğini bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız bir futbol hayranıdır, sadece bizimle alakalı değil. Futbolu çok seviyor ama seyredip seyretmeyeceğini bilmiyorum. Aslında teknik bir soru sormanızı beklerdim." yanıtını verdi.

Abdullah Avcı, Süper Lig'de başarılı olarak, her yıl Avrupa kupalarında yer almalarının kulübün bilinilirliği açısından da önem taşıdığını sözlerine ekledi.

- Gökhan İnler: "Bu kadar az puanı hak etmedik"

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Gökhan İnler de Salı günü çok zorlu bir maça çıkacaklarını aktardı.

Gökhan, Hoffenheim ile gruptaki gelecekleri açısından zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Biz ve Hoffenheim, oyun kalitemiz doğrultusunda puanlar alamadık. Bu kadar az puanı hak etmedik. Yarın iyi bir maç olacak. Bunun için takım olarak iyi hazırlandık." dedi.