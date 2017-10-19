"ELAZIĞSPOR İLE ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında deplasmanda aldıkları 1 puanın devamını getirmek istediklerini söyledi.

İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Rize deplasmanından 1 puanla ayrılmanın hem teknik ekibin hem de futbolcuların öz güveni açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Girdikleri pozisyonlarda biraz daha dikkatli olmaları halinde Rize'den 3 puanla da dönebileceklerini dile getiren İpekoğlu, "Deplasman maçlarından zor olanlarından birini bu hafta oynayacağız. İstekli ve arzulu oynayan bir Elazığspor var. Transferde Andreas Tatos gibi önemli bir oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İç sahada istekli ve agresif oynuyorlar. Bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip olan Elazığspor ile zorlu bir maç bizi bekliyor. Rize deplasmanından aldığımız 1 puanın devamını getirmek istiyoruz. İnşallah bunu da başarırız." ifadelerini kullandı.

Bir süre önce sakatlanan Davy Angan'ın bu hafta kadroya girebileceğini belirten İpekoğlu, "Angan bizimle antrenmanlara katılacak. Halil İbrahim de aramıza katıldı. Performans olarak Angan'da biraz sıkıntı olabilir. Çünkü yaklaşık bir aydır antrenman yapmıyor. Kendisini cuma gününe kadar gözlemleyeceğiz. Ek antrenmanlar yaptıracağız. Yüzde 100 hazır olacağını zannetmiyorum ama kadroya alma ihtimalimiz yüksek." diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor, 22 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan Muhammed Larbi katılmadı.