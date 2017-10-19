"BU LİGDE BİRÇOK TAKIMI ZORLARIZ"

TFF 1. Lig'de 22 Ekim Pazar günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak Grandmedical Manisaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Biraz takım savunmasında hata yapmazsak, bu ligde birçok takımı zorlarız." dedi.

Tekke, Tarık Almış Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor karşılaşmasında 2 puan kaybetmelerine üzüldüklerini ancak 1 puan almalarının da kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Hücum bölgesinde rakiplere tehlike oluşturacak oyuncuların bulunduğunu ancak takım savunmasında ciddi sorunlar olduğunu kaydeden Tekke, şöyle konuştu:

"Bu sorunları çözebilmek için çalışıyoruz. Hedefimiz takım savunmasını doğru yapan ve top ayağındayken sahayı doğru kullanan, sadece topa odaklı bir oyun değil arkadaşına ve oynadığı rakip oyuncuya göre pozisyon ayarlayabilip kurgulayan bir takım oluşturmak. Bu kolay birşey değil. Çünkü futbolcuların farklı ve birçok alışkanlıkları var. Ama bunu başaracağımıza inanıyorum. Biraz takım savunmasında hata yapmazsak, bu ligde birçok takımı zorlarız."

Tekke, Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosunda değişiklikler olabileceğini belirterek, "Giresunspor şampiyonluğa oynayan bir takım. Ama bizim de ona göre bir duruşumuz olacak. Beni heyecanlandıran tarafı takımımda gerçekten iyi ve fark oluşturacak oyuncuların olması. Sorunumuzun temeli çok aceleci davranışımızdır. Bu aceleci tavrımızı da yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Grandmedical Manisaspor'da sağ ayak aşil tendonunda ağrı bulunan İsmail Haktan Odabaşı ve sol dizinde ağrı bulunan Berkay Samancı takımdan ayrı olarak koşu yaptı.