"OSMANLISPOR, ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIM"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor maçına ilişkin, "Çok tehlikeli bir takım olduklarını biliyoruz. Çok tehlikeli oyuncuları var. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz." dedi.

Popovic, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yapıtığı açıklamada, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Geçen hafta oynadıkları ve 1-0 galip geldikleri Kayserispor maçında olduğu gibi Osmanlıspor maçında da iyi performans gösterip, galip gelmenin yollarını arayacaklarını anlatan Popovic, "Biz geçen hafta ligin son sıralarındaydık. Osmanlıspor'u da bu açıdan değerlendiriyoruz. Çok tehlikeli bir takım olduklarını biliyoruz. Çok tehlikeli oyuncuları var. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Amacımız kazanmak." diye konuştu.

Popovic, Türkiye'ye kolay uyum sağladığını da sözlerine ekledi.

- Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. İdman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

İdmana, sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare katılmadı.

Kırmızı-mavili ekip, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.