"ARTIK BİR ŞENOL GÜNEŞ GERÇEĞİ VARDIR"

Beşiktaş'ın Monaco'yu yendiği maçı değerlediren Denizli, "Ben Beşiktaş'ın maçtan önce kaybedeceğini hiç düşünmedim. Beşiktaş, 3 maçı da harika işler yaparak kazandı." dedi.

Karşılaşmaya ilgili konuşan Dilmen, "Maçın ortada geçmesini bekliyordum. Gençlerbirliği maçının ölçü olmadığını da biliyordum. Beşiktaş artık Liverpool, Lyon, Inter, Milan gibi takımların arasına girdi. Avrupa'da iyi oynuyor. Gruptan çıkmayı hemen hemen garantilediler. Maça gelecek olursak Talisca dışında herkes iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

Dilmen, UEFA ve FIFA'nın yeni bir sistem üzerinde çalıştığını 30 dakikalık iki periyot halinde maçların oynanması şeklinde ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Cenk Tosun'un performansına da değinen Dilmen, "Ne kadar futbol adamı varsa herkesi yanılttı. Cenk'in performansını kimse beklemiyordu bende dahil. Ama çok büyük bir bireysel çıkış yaptı." dedi.

"Atmak için ne yapmak lazım çalışmak lazım. Sürekli çalışması lazım. Cenk sürekli çalışma ve başarıyı devam ettirmek zorunda. Başarı çıkış noktası. Yetenekli mi, yetenekli, kafa vuruşu yapabiliyor mu yapabiliyor. Beşiktaş'ta aldı formayı, milli takım da aldı formayı. Cenk için şu an fiyat biçemem ama daha önce söylesen söyleyebilirdim. Çünkü şu an dünya futbolunda fiyatlar çok yükseldi. Verilen yüksek rakamları görüyorsunuz."

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Şenol Güneş tarih yazdı"

"Artık bir Şenol Güneş gerçeği vardır. Türk futbolunda tarih yazmış, yeni bir ekol getirmiştir. 8 puanlık farka rağmen Beşiktaş hala şampiyonluğun ciddi adayıdır. Ama mesela Şenol Güneş'e buradan bir şeyler söyledim, hemen bana Şeytan dedi. Biz kimseye saygısızlık yapmayız."

"Medel ilk fırsatta satılır"

"Beşiktaş transferlerde bu sefer 4'te 1 isabet sağladı. Sadece Pepe tuttu. Mesela Medel ilk fırsatta satılır. Para veren olursa hemen gönderirler."

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu

"Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilir ve 11 puan geriye düşerse psikolojik olarak toparlayamaz. Futbolculuğumda bunu yaşadım. Tabii lig uzun maraton, Galatasaray da puan kaybedecektir. Ama Aykut Kocaman, Galatasaray maçı öncesi tarzının dışına çıktı. Normalde böyle iddialı sözler söylemezdi."