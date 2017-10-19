Erdoğan şampiyonları kabul etti
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ERDOĞAN ŞAMPİYONLARI KABUL ETTİ

Erdoğan şampiyonları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan, kabulde milli sporcularla tek tek tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

Milli Takım kaptanı Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbetinde, takım halinde verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kabulde Erdoğan'a, üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı milli takım formasını hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Bakanı Yıldırım Demirören ile diğer yetkililer de hazır bulundu.

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