Kadın milliler yenilgiyle başladı
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KADIN MİLLİLER YENİLGİYLE BAŞLADI

Kadın milliler yenilgiyle başladı

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup'ta ilk maçında ev sahibi Macaristan'a 5-2 yenildi.

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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup'ta ilk maçında ev sahibi Macaristan'a 5-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklmada, Macaristan'ın Bük kasabasındaki Varosi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 64. dakikada Esra Manya ile 90 1. dakikada İrem Eren'in attığı belirtildi.

Ev sahibi ekibin ise 12. dakikada Brigitta Pulins, 18. dakikada Anna Julia Csiki, 28 ve 86. dakikalarda Katalin Timea Tolnai ile 70. dakikada Adrienn Olah ile goller bulduğu kaydedildi.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında 21 Ekim Cumartesi günü Ermenistan'la karşılaşacak.

Eleme turunda 48 takım, dörderli 12 grupta yer alıyor. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, elit tura yükselecek.

Elit turda ise 28 takım, dörderli 7 gruba ayrılacak. Gruplarını lider bitirecek 7 ekip, 18-30 Temmuz 2018'de İsviçre'de düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

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