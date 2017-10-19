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DÜELLODA KAZANAN YOK!

Düelloda kazanan yok!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Chelsea evinde ağırladığı Roma ile 3-3 berabere kaldı. 

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Chelsea evinde ağırladığı Roma ile 3-3 berabere kaldı. 

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 11. dakikasında David Luiz ile 1-0 öne geçti. Hazard, 37. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ardından konuk ekip 40'ta Kolarov ile farkı 1'e indirdi. 64. dakikada Dzeko skora eşitlik getirdi: 2-2.

Dakikalar 70'i gösterirken sahneye yeniden Dzeko çıktı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Maçın son golünü ise 75. dakikada Eden Hazard attı ve maç 3-3 beraberlikle bitti. 

 Bu sonuçla zirvede yer alan Chelsea puanını 7'ye, ikinci sıradaki Roma ise 5'e yükseltti.  

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