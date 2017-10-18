ANKARAGÜCÜ OYUNCULARINDAN, YİĞİNER'E TEBRİK ZİYARETİ

Ankaragücü'nün profesyonel futbol A takımı, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanlığına seçilen kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner’e tebrik ziyaretinde bulundu.

Futbolcuların ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Yiğiner, ”Boluspor karşısında elde edilen galibiyetten dolayı takımımızı kutlarım, Adanaspor karşısında başarılar dilerim” dedi.

Takım Kaptanı Sedat Ağçay ise Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilmesinden dolayı Başkan Yiğiner'i tebrik etti. Sedat, Yiğiner'in seçimi kazanmasından dolayı mutlu olduklarını ve başarılarının devamını dilediklerini belirtti.