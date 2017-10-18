OSMANLISPOR 4 EKSİKLE ÇALIŞTI

Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdüren Başkent ekibi 4 oyuncusundan eksik çalıştı.

Osmanlıspor, Süper Lig’in 9. haftasında Cumartesi günü sahasında Kardemir Karabükspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden; Sokol, Josue, Payam ve Anıl Karaer katılmazken Aminu Umar takımdan ayrı koşu yaptı. Diğer yandan iyileşme sürecine giren Özer Hurmacı ise antrenmanın ilk etabında takımla birlikte çalışırken sonraki etapta takımdan ayrı yaptığı koşuyla antrenmanı tamamladı.

Başkent ekibi antrenmana ısınma egzersizleriyle başladı. Daha sonra core çalışmasıyla devam eden antrenmanda egzersiz lastikleriyle yapılan çalışmaya geçildi. Antrenmanın sonraki bölümünde Bursaspor maçında oynayan oyuncular yenileme koşusuyla antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ise dar alanda top kapma oyunu oynadı. İki grup halinde uzun-kısa isabetli pas çalışması yapan Mor-Sarılı ekip, çift kale oynanan maçla antrenmanı sonlandırdı.