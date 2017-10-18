KARDEMİR KARABÜK MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör İrfan Buz antrenman öncesi saha içerisinde oyuncularla toplandı yaparak bundan sonra oynanacak bütün maçların kendileri için çok önemli olduğunu, alınan mağlubiyetler karşısında moral bozmak yerine analizi daha iyi yapmanın daha faydalı olacağını belirterek futbolculardan daha fazla özveri beklediğini ifade etti.

Bursaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra masaj ve saunaya girdi. Diğer oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Tam sahada pas ve şut organizasyonlarında bulunan Mor-Sarılı ekip antrenmanı tamamladı. Antrenmana sol ayak parmakları ezildiği için tedavi gören Josue, Sokol, Payam ve Anıl Karaer katılmazken iyileşme sürecine giren Özer Hurmacı takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı. Diğer yandan sakatlığı geride bırakan Avdija bugün ki çalışmada takım içerisindeki yerini aldı.

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