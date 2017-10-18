GİULİANO'DAN DERBİ YORUMU

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Giuliano, NTVSPOR'a açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili ''Derbilerde favori olmaz. Galatasaray'ın karşısında biz olacağız. Dengeli bir karşılaşma bekliyorum, Galatasaray galibiyeti bizi yukarı çıkarır. Beraberlik de çok kötü sonuç değil'' ifadelerini kullandı''

''Dünyanın ilk 5 derbisi arasında...''

''Bu derbinin tarihini, bu derbilerin hikayelerini biliyorum. Gerek Brezilya'da gerekse Rusya'dayken takip ediyordum. Derbilerde favori olmaz. Galatasaray'ın karşısında biz olacağız. Dengeli bir karşılaşma bekliyorum. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya derbisi... Derbileri 90 dakika izleyemedim ama takip ediyordum. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin dünyanın ilk 5 derbisi arasında koyabiliyorum. Bana göre 1 numaralı derbi Real Madrid - Barcelona derbisi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 3. sıraya koyabilirim''

''Gollerimi artıracağıma inanıyorum''

''İkinci forvet gibi oynadığım zaman kendimi rahat hissediyorum. Ama takım için en iyisi neyse onu yapmak istiyorum. Zenit'te oynadığım sezon şu an oynadığımdan daha farklı bir pozisyonda oynuyordum. Sahada nerede oynarsam oynayayım, ceza sahasına girmeye çalıştım her zaman. Gollerimi artıracağıma inanıyorum''

''Milli takıma girmek son derece zor bir iş''

''Brezilya milli takımı rekabetin çok üst düzey olduğu bir yer. Milli takıma girmek son derece zor bir iş. Son listede adım yoktu. Ama bu demek değildir ki bundan sonra kadroda olmayacağım. Mancini zorluklar yaşadığım bir hoca oldu. Kulübün felsefesini baştan aşağıya değiştirdi. Ama bana katkıda bulunan bir teknik adam oldu. Bana da oldukça yardımcı oldu.Futbolda adaletten söz etmek zor''

''Lucescu beni arayarak...''

''Kariyerimin en iyi dönemini yaşadım. Benim kariyerim için en iyi olacak tercihi yaparak Fenerbahçe'ye geldim. Ukrayna'da oynadığım dönemde Lucescu'yla tanışma şansı buldum. Lucescu beni arayarak transfer etmek istediğini söyledi. Kariyerime oldukça katkısı oldu. Gerçekten özel olarak sevgi ve saygı duyduğum bir teknik direktör Lucescu. Lucescu'nun burada yaptığı işi çok fazla takip edemedim ama Türkiye'de çok iyi işler yaptığını biliyorum''

Kocaman yorumu

''Aykut Kocaman'la çok iyi ilişkimiz var. Harika bir insan. Kapısı her zaman bize açık. Her oyuncudan en iyisini almaya çalışıyor ve doğru bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Galatasaray galibiyeti bizi yukarı çıkarır. Beraberlik de çok kötü sonuç değil''