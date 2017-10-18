Gençlerbirliği, günü çift idmanla geçirdi
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GENÇLERBİRLİĞİ, GÜNÜ ÇİFT İDMANLA GEÇİRDİ

Gençlerbirliği, günü çift idmanla geçirdi

Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor.

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Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor. Sabah bölümünde kondisyon ağırlıklı antrenman yapan futbolcular ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından yüksek şiddette dayanıklılık koşusu antrenmanıyla sabah bölümünü noktaladı.

 

 

Akşam antrenmanına ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra oynadıkları eğlenceli oyun ile akşam antrenmanının ilk bölümünü noktaladı.  Daha sonra dar alanda taktik çalışma yapan futbolcular son bölümde yapılan jokerli çift kale maç ile günü tamamladı. Jokerli çift kale maçı kazanan ise Zeki, Mert, Vedat, Jailton, Diallo ve Palitsevich’in yer aldığı yeşil takım oldu.
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