HALKBANK, VAKIFBANK KARŞISINDA KAYIP

Vestel Vünüs Sultanlar Ligi’nin açılış maçında Halkbank, güçlü rakibi Vakıfbank’a 3-0 mağlup oldu.
İlk sette top karşılamada problem yaşayan evsahibi nücumda çeşitlilik sağlayamadı ve 20-25’lik skorla 1-0 geriye düştü.
İkinci setin ortalarına kadar başa baş bir mücadele vardı. Rakibin uzun oyuncularını atakta geçemeyen Mavi-beyazlılar, blok yapmakta zorlandı. 13-25’lik skor durumu 2-0’a getirdi.
Son setin oyun karakteristiği de aynı kaldı. Vakıfbank seti 20-25, maçı da 3-0 kazanarak lige üç puanla başladı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Çetin Ok, Bilal Çağlar
Halkbank ANKARA: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Daimi Zanchez, Wilma Salas, Rachel Perez, Derya Çayırgan (L), Tutku Burcu Yüzgenç, Simge Yalçın, Eylül Akarçeşme, Hande Naz Şimşek
Vakıfbank İSTANBUL: Naz Aydemir Akyol, Kelsey Rabinson, Zehra Güneş, Lonneke Sloetjes, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Ayça Aykaç (L), Cansu Özbay, Melis Durul, Gözde Kırdar, Melis Gürkaynak
Setler: 20-25, 12-25, 20-25
Süre: 1.18 (26, 23, 29)