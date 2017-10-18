HALKBANK, VAKIFBANK KARŞISINDA KAYIP

Vestel Vünüs Sultanlar Ligi’nin açılış maçında Halkbank, güçlü rakibi Vakıfbank’a 3-0 mağlup oldu.

İlk sette top karşılamada problem yaşayan evsahibi nücumda çeşitlilik sağlayamadı ve 20-25’lik skorla 1-0 geriye düştü.

İkinci setin ortalarına kadar başa baş bir mücadele vardı. Rakibin uzun oyuncularını atakta geçemeyen Mavi-beyazlılar, blok yapmakta zorlandı. 13-25’lik skor durumu 2-0’a getirdi.

Son setin oyun karakteristiği de aynı kaldı. Vakıfbank seti 20-25, maçı da 3-0 kazanarak lige üç puanla başladı.

Foto Albümü Halkbank, Vakıfbank karşısında kayıp 7 FOTO

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Bilal Çağlar

Halkbank ANKARA: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Daimi Zanchez, Wilma Salas, Rachel Perez, Derya Çayırgan (L), Tutku Burcu Yüzgenç, Simge Yalçın, Eylül Akarçeşme, Hande Naz Şimşek

Vakıfbank İSTANBUL: Naz Aydemir Akyol, Kelsey Rabinson, Zehra Güneş, Lonneke Sloetjes, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Ayça Aykaç (L), Cansu Özbay, Melis Durul, Gözde Kırdar, Melis Gürkaynak

Setler: 20-25, 12-25, 20-25

Süre: 1.18 (26, 23, 29)