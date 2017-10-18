UMUT NAYİR, LUCESCU'NUN RADARINA GİRDİ

Ankaragücü'nün Hukuk Fakültesi okuyan forvet oyuncusu Umut Nayir, Boluspor maçında attığı 2 golle yine adından söz ettirmeyi başardı. Yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye başlayan Nayir, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun gözdelerinden biri haline geldi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlıların başında çıktığı 4 resmi maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Süper Lig'de yeteri kadar yerli futbolcu izleyememekten şikayet eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, gözünü TFF 1. Lig'e geri çevirdi.
Rumen çalıştırıcının bu hafta oynanan Ankaragücü-Boluspor maçına izleme ekibini gönderdiği öğrenildi. Lucescu'nun başkent ekibinde forma giyen Umut Nayir'le ilgili olumlu bilgiler aldığı aktarılırken 24 yaşındaki futbolcunun Boluspor maçında 2 gol atması Rumen çalıştırıcının dikkatini çekti.
Lucescu'nun Kasım ayındaki milli takım arasında Umut Nayir'i kadroya davet edebileceği aktarılırken başarılı futbolcunun yakından takip edilmeye devam edileceği öğrenildi.
Bilindiği üzere Umut Nayir, sezon başında Osmanlıspor'dan 1 yıllığına Ankaragücü'ne kiralandı. Nayir, çıktığı 5 lig maçında 4 gol attı.
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